Het regent klachten over de coronacrisis in de Spaanse rusthuizen. Wat ging er mis?

Op 2 maart ging het rusthuis waar Maria Madrona’s moeder verbleef dicht om het coronavirus in te dijken. Er mocht geen bezoek meer komen. Erger was dat er ook nauwelijks nog informatie kwam over de gezondheidstoestand van de bewoners. “Ik belde elke dag”, zegt Maria, “maar er kwam nooit antwoord. We hoorden wel via andere kanalen dat de personeelsbezetting erg krap was. Sommige dagen waren er maar twee verzorgenden voor 88 bewoners. Ik was erg ongerust.”