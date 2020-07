Nieuwe woonwijk in Edegem zal verwarmd worden met restwarmte van Agfa Gevaert

Als Agfa Gevaert even stil zou liggen door een productiestop of een staking, zijn er oplossingen voorzien. "De mensen zullen dan zeker niet in de kou moeten zitten. We hebben back-ups voorzien om warmte te kunnen blijven leveren", zegt de coördinator van Warmte Verzilverd, Karen Feyen. "Een onderbreking van warmtelevering bij Agfa Gevaert is er de laatste jaren niet meer geweest. Als er bij de bron waar wij warmte van nemen een probleem is, kunnen we ook warmte uit andere bronnen halen."