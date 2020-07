150 renners voor eerste oefenkoers op circuit Zolder

Het circuit in Zolder is zeer geschikt voor wielrenners en wordt in normale tijden ook al gebruikt voor wielertrainingen. Voor de organisatie van de oefenkoersen is het een handige plek om alles in goede banen te leiden zegt Ruben Putzeys: “Het is een enorm voordeel om in een volledig omheind domein te kunnen werken met 1 ingang. Zo kunnen we het aantal aanwezigen goed monitoren. Elke renner mag twee begeleiders meenemen. Door die beperking minimaliseren we het aantal contacten en dus ook het coronarisico.”

Er zijn wedstrijden tot 120 kilometer. Een rondje rond het circuit is 4 km lang. De sacramentshelling kan als scherprechter dienen en in combinatie met de wind kan een wedstrijd op het circuit van Zolder best pittig zijn. Er zijn ook tijdritten en er staat zelfs een ploegentijdrit op het programma.