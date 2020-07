Amper meer besmettingen bij ziekenhuispersoneel in vergelijking met de rest van de bevolking

Het ZNA heeft het bloed van driekwart van de 6.735 medewerkers laten testen en 7,6 procent had antistoffen in het bloed. Dat wil dus zeggen dat ze de voorbije weken besmet zijn geweest met het virus, privé of op het werk. Dat cijfer is maar een klein beetje hoger dan bij de rest van de bevolking.

"Hoopgevende resultaten", zegt dokter Helena Mertes van ZNA. "We zijn heel blij met deze cijfers, aangezien onze mensen toch maanden in de frontlinie hebben gestaan in de strijd tegen het coronavirus. We mogen er dus vanuit gaan dat onze beschermingsmaatregelen goed gewerkt hebben."

ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen) is de grootste gezondheidszorgorganisatie van het land. De groep omvat drie algemene ziekenhuizen, zeven dagcentra, zes gespecialiseerde ziekenhuizen, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een woonzorgcentrum.