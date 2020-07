Belangrijkste Italiaanse boekenprijs voor "De kolibrie" van Sandro Veronesi

Sandro Veronesi is al vaker in de prijzen gevallen. "Kalme chaos" kreeg zowel de Premio Strega als de Prix Fémina voor buitenlandse romans; "Zeldzame aarden" uit 2015, waarin de man die de hoofdrol speelde in "Kalme chaos" weer opduikt, kreeg de Europese literatuurprijs voor de beste in het Nederlands vertaalde roman. Veronesi schrijft behalve romans ook gedichten en theater, en artikels en essays voor allerlei media, over actuele thema's als de doodstraf of ook over voetbal.