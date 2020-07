Butselbos breidt uit met 57 hectare: “Blij dat we dit bos zijn historische waarde kunnen teruggeven”

Met de uitbreiding van het Butselbos willen Natuur en Bos en minister van Natuur Zuhal Demir het domein in ere herstellen. Het natuurgebied was ooit 400 hectare groot maar verloor steeds meer groen aan de landbouw. “Ik ben enorm blij dat we het bos met deze aankoop in zijn historische waarde kunnen herstellen”, vertelt Zuhal Demir. “Bovendien komen we hiermee een grote stap dichter bij het bereiken van de doelstelling om 1 miljoen bomen te planten in de Vlaamse rand”.