CD&V-voorzitter Coens vraagt "herstel van vertrouwen" en legt regeringsonderhandelingen even stil

De stemming over de abortuswet zorgde voor onenigheid bij de "Drie Koningen": dat MR-voorzitter George-Louis Bouchez zijn parlementsleden vrij wilde laten stemmen over (onder meer) een verlenging van de termijn voor abortus, ging er bij Coens niet in, en hij legde de onderhandelingen stil.

Gisteravond werd de stemming met een kunstgreep uitgesteld, maar Coens is nog niet van plan om de onderhandelingen weer op te starten. Eerst moet er een signaal komen van George-Louis Bouchez, bijvoorbeeld tijdens het gesprek dat voor later vandaag is gepland.

"We zitten in een globale economische crisis", zegt hij in De Ochtend Op Radio 1. "De relancepolitiek is het allerbelangrijkste en dat mag niet doorkruist worden door zaken die voor een of andere partij gevoelig liggen. Als dat niet kan is het vertrouwen geschonden." Bouchez zal zich duss moeten engageren om over economische zaken te praten, en de abortuswet voorlopig te laten rusten.