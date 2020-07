Gewezen ACV-topman Luc Cortebeeck wordt nieuwe voorzitter VDAB

Wie is Luc Cortebeeck?

Luc Cortebeeck (70) was eerder federaal voorzitter bij christelijke vakbond ACV, tot eind 2011. Tijdens zijn periode bij het ACV maakte hij de opstart mee van de VDAB.

Vanuit zijn positie als vakbondstopman nam hij deel aan het sociaal overleg (tussen werkgevers en werknemers) binnen de SERV, waar hij drie keer voorzitter werd voor één jaar tijd, en binnen de Groep van 10 op het federale niveau. Tussen 2010 en 2012 was hij ook regent bij de Nationale Bank van België.

Op internationaal vlak heeft Cortebeeck een lange staat van dienst in de Internationale Arbeidsorganisatie, waar hij vicevoorzitter en voorzitter is geweest van de Raad van Bestuur en ook vandaag nog een actieve rol speelt in het overleg tussen werkgevers, werknemers en overheid.