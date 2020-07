Nieuw plan voor openbaar vervoer in Denderstreek: meer bussen op belangrijke assen en vervoer op maat

Daarnaast zal in de vervoerregio Aalst ook ingezet worden op mobipunten. Op mobipunten zijn er verschillende vervoersmogelijkheden zoals trein, deelauto, deelfiets of bus. Via de mobipunten wordt het makkelijker om over te stappen op een ander vervoersmiddel of een andere buslijn.

Wel zullen er ook plaatsen zijn waar geen bussen rijden. Daar is ‘vervoer op maat’ ontwikkeld. Reizigers kunnen dan rekenen op een buurtbus of een collectieve taxi.