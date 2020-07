De Lijn is er zeker van: "Eind deze maand zullen de infoborden in de premetrostations werken"

De Lijn is bijzonder overtuigd, omdat het systeem intussen in enkele stations is getest en werkt: "Wij hebben nu 4 à 5 premetrostations die in orde zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het werkt en meer nog: we houden het nauwgezet in de gaten met een team dat er specifiek op toegespitst is. Mocht er een storing zijn, dan kunnen we snel ingrijpen."

Intussen worden alle 50 informatieborden in de Antwerpse premetrostations in orde gebracht. Tegen het einde van de maand zouden ze dan allemaal moeten werken.