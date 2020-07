Deinze mag geen mondmaskerplicht opleggen in supermarkt, Leuven verplicht masker wél op markt: waar ligt het verschil?

Naar aanleiding van de beslissing van de Leuvense burgemeester om mondmaskers te verplichten op de wekelijkse markten in zijn stad, is aan de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant gevraagd om een risicoanalyse te maken van de openbare markten.

Sinds 1 juli mogen er namelijk weer meer dan 50 kramen op de markten staan én mogen marktkramers ook voeding en drank aanbieden. Die versoepeling is de reden waarom burgemeester Ridouani nu een mondmaskerverplichting invoert. Maar in regeringskringen is nu te horen dat die versoepeling er mogelijk te snel is gekomen.

Als uit de risicoanalyse inderdaad blijkt dat de versoepelde regels voor de markten een te groot risico inhouden, dan zal de volgende nationale veiligheidsraad mogelijk beslissen om opnieuw naar de situatie van voor 1 juli te gaan, met een beperking van het aantal kramen en een verbod op het aanbieden van eten en drinken. In theorie is een algemene mondmaskerverplichting op de markten dan ook mogelijk, al is dat minder waarschijnlijk, valt te horen.

Het is niet duidelijk wanneer de risicoanalyse van provinciegouverneur Lodewijk De Witte klaar zal zijn. Ook een exacte datum voor de volgende nationale veiligheidsraad is er nog niet.