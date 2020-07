Dode fijnsparbossen worden massaal gekapt in Limburg

Hoewel dood hout van grote waarde is voor de biodiversiteit, heeft het geen enkele economische waarde. ”In plaats van een opbrengst te ontvangen voor het hout, moeten privé-eigenaars betalen om in hun kleinere bossen de bomen te laten kappen”, vervolgt Meesters. “De eerste stap in de aanpak is dan ook het bundelen van de vele kleine percelen, om het probleem kostenefficiënt aan te pakken.”