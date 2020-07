Hoe oud is mijn hond in mensenjaren? Vermenigvuldig zijn leeftijd niet langer met zeven

Hoeveel jaar is mijn hond in mensenjaren? Om dat te weten, geldt als algemeen aanvaarde "regel" dat je de leeftijd van de hond maal zeven moet doen. Dan kan je beslissen of een hond zich rebels gedraagt omdat hij nog een ondeugende tiener is, dan wel of hij gewoon slecht opgevoed is. Maar, zo zegt nieuw Amerikaans onderzoek nu, die methode klopt niet . Puppy's worden sneller "ouder" dan oudere honden, en onze "jonge" beste vriend is ouder dan we zelf zouden inschatten.

Wetenschappers van de University of California San Diego School of Medicine hebben door genetische onderzoek uitgerekend hoe snel een hond veroudert en hoe dat zich laat vertalen in mensenjaren. Uit hun bevindingen blijkt dat een puppy van 1 jaar in mensenjaren geen 7, maar wel al ongeveer 30 is. Een hond van 4 jaar is ongeveer 52, een hond van 7 jaar iets ouder dan 60. En nadien wordt een hond veel trager oud.