Eerste voetbalmatch mét publiek in Varsenare voor 300 supporters

Nancy Naessens weet alvast voor wie ze zal supporteren. Haar zoon Olivier Delcampe speelt bij KFC Varsenare. Al 21 jaar zelfs, maar toch zal de wedstrijd morgen tegen KVO ook voor hem nog bijzonder zijn. Olivier kon de match niet voorbereiden zoals het zou moeten: “Hij kon niet trainen, maar ging wel 3 à 4 keer per week lopen. Zo kon hij zijn conditie onderhouden", zegt Naessens.

Alle spelers zijn gisteren getest op corona. “Hij vond het een beetje ongemakkelijk, maar meer ook niet”. Het is wel nog even spannend voor de spelers, want de resultaten zijn nog niet bekend.