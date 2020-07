Enkel in Middelkerke nog geen blauwe vlag: "Strand moet voldoen aan een heleboel criteria"

De Blue Flag is een internationaal kwaliteitslabel voor duurzaam toerisme en duurzame recreatie. Stranden, zwemvijvers en jachthavens kunnen zo'n Blue Flag krijgen. Aan onze kust zijn er nu 27 stranden met een blauwe vlag. Enkel in Middelkerke wappert er nog geen. Niet omdat de waterkwaliteit slecht is, die is zelfs verbeterd, maar omdat er nog een aantal criteria gecheckt moeten worden.

"Om zo'n Blue Flag te krijgen, is niet alleen de waterkwaliteit belangrijk", zegt Simon Reijniers van Blue Flag. "Het strand moet voldoen aan een heleboel criteria. Er moeten redders staan bijvoorbeeld, er moet een EHBO-post zijn, er moet een plek zijn waar je je afval kan sorteren, en zoveel meer."