Eerste geneesmiddel tegen corona is voorlopig goedgekeurd door Europa

Zo bleek uit Amerikaans onderzoek bij 1.063 patiënten dat patiënten die remdesivir kregen 31 procent sneller genazen dan patiënten die een placebo kregen. Gemiddeld zouden patiënten 5 dagen vroeger het ziekenhuis kunnen verlaten, bleek uit de studie. Het is nog onbekend of het geneesmiddel ook geschik is voor patiënten die er minder slecht aan toe zijn.

De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA gaf eerder al versneld toestemming voor het gebruik van remdesivir voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. En ook in Japan gebeurde dat al.