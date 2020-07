Explosie in vuurwerkfabriek Turkije, al zeker 40 gewonden

De explosie gebeurde rond 11 uur lokale tijd in de provincie Sakarya, in het noorden van Turkije. Volgens de eerste berichten waren zo'n 200 werknemers aanwezig in de fabriek op het moment van de explosie. De Turkse openbare omroep TRT spreekt van zeker 40 gewonden, 3 mensen zijn in kritieke toestand. Wat de oorzaak is van de explosie, is nog niet duidelijk.

