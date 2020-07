Fanfares erkend als immaterieel cultureel erfgoed: “Het is meer dan hoempapa of dorpsmuziek”

De fanfarecultuur is toegevoegd aan de Inventaris van het Vlaamse Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat is een lijst van culturele gebruiken of tradities die belangrijk genoeg zijn om aan de volgende generaties door te geven. De fanfaristen zijn blij met de erkenning: “We doen hard ons best om boven de dorpsmuziek uit te stijgen.”