De sleurhut maar dan op twee wielen, het kan binnenkort in het Nationaal Park Hoge Kempen 

De kampeerfiets is bedoeld voor meerdaagse fietstochten, legt verhuurder Miguel Noukens uit. "Je kan dan als een nomade van camping naar camping trekken." De camper is ingeklapt zo'n anderhalve meter lang, maar het is een modulair systeem. "Dus op de camping kan je er een bed van maken, of een tafel met stoeltjes. Hij is gemaakt van heel licht materiaal. Hij weegt zo'n 40 kilo, dus dat is zeker te doen met een goede elektrische fiets."