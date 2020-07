Zondag wordt er opnieuw gekoerst, ook in Glabbeek. Wieleromroeper Florent kan weer commentaar geven.

Aan de start-en aankomstplek is geen publiek toegelaten, maar onderweg mag je de renners wel aanmoedigen. "Het blijft nog afwachten natuurlijk of er veel volk zal komen", zegt Florent. "En het is ook niet helemaal duidelijk hoe het wielerseizoen er de komende maanden gaat uitzien. Elke dag worden er nog wielerwedstrijden geannuleerd. Een wedstrijd is meestal gekoppeld aan een kermis en de kermissen gaan niet door. De Ronde van Vlaams-Brabant zou wel gereden worden met de start op 5 augustus in Linden, maar verder staat er weinig op het programma."