Fotomodel met downsyndroom én een missie: "Hoe meer aandacht ik krijg, hoe meer er kan veranderen"

Toch is er intussen al een hele weg afgelegd. Zo verscheen Madeline al verschillende jaren op rij op de catwalks van modeweken in New York, Parijs, Milaan, Dubai en Londen. Ze was ook een graag geziene gaste in modereportages van populaire lifestylemagazines als Vogue, Cosmopolitan, Elle en Marie Claire. Ze heeft ook haar eigen kledinglijn, "21 reasons why" ("Omdat ik voortdurend de opmerking kreeg dat ik zo stijlvol gekleed was en men me constant vroeg welke merken ik droeg, leek het me een logisch gevolg om zelf met een kledinglijn te beginnen.") En ze is de drijvende kracht achter een dansschool voor mensen met een beperking in Brisbane.

Omdat ze een hartafwijking heeft, waarvoor ze al enkele operaties moest ondergaan, is ze ook erg actief in de bewustmaking van deze problematiek aan anderen, onder meer door samen te werken met de ‘American Heart Association’. Ook reisde ze de wereld af om spreekbeurten over diversiteit en integratie te geven ("De belangrijkste boodschap: geef de hoop nooit op!"). Op Instagram heeft ze een 330.000-tal volgers en op Facebook vinden een 700.000-tal mensen haar pagina leuk.