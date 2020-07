Franse jihadist veroordeeld tot dertig jaar cel

Tyler Vilus was één van de eersten van zijn generatie die eind 2012 naar Syrië trok om er te vechten voor Islamitische Staat (IS). Hij is ook één van de weinigen die levend terugkeerde. De man werd veroordeeld voor misdaden die hij pleegde tussen 2013 en 2015 in Syrië, waaronder deelname aan een terroristische beweging en de executie van twee gevangenen. Hij leidde een groep Franstalige strijders in Haritan, in de buurt van Aleppo, en werkte als "islamitisch politieman" in al-Shaddadi.

Vilus wordt ook gelinkt aan de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs, hoewel er hier geen harde bewijzen voor zijn. De Franse veiligheidsdiensten denken dat hij op weg was naar Frankrijk om de elfde aanslagpleger te worden, toen hij op de luchthaven van Istanboel werd opgepakt met een Zweeds paspoort. Vilus stuurde berichten naar Abdelhamid Abaaoud, het vermoedelijke brein achter de aanslagen, en had gelogeerd bij Najim Laachraoui, één van de aanslagplegers op de luchthaven van Zaventem.