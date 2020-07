Franse premier Edouard Philippe neemt ontslag

"Edouard Philippe heeft vandaag het ontslag van de regering voorgelegd aan de president van de republiek, die het heeft aanvaard. Hij zorgt samen met de leden van de regering voor de afhandeling van de lopende zaken tot de benoeming van de nieuwe regering", klinkt het in een korte persmededeling.



Donderdag zei president Macron in een interview dat hij "een nieuwe weg" wilde inslaan met "een nieuwe ploeg". De partij van Macron deed het niet goed bij de voorbije lokale verkiezingen. Vooral groen en extreem-rechts scoorde slecht.

Verwacht wordt de Philippe nog even aanblijft tot er een opvolger is aangewezen.



Premier Edouard Philippe is zelf erg populair en scoorde sterk in zijn thuisstad Le Havre. Mogelijk is premier Philippe binnen twee jaar presidentskandidaat in Frankrijk, bij de presidentsverkiezingen.