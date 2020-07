Getuigenissen uit woonzorgcentra komen hard binnen bij politici, oppositie scherp voor Beke

"Het levensbedreigende corona reduceerde bewoners, familie en medewerkers van woonzorgcentra tot figuranten", vond Björn Rzoska. Hij wil nu uitzoeken of de gebrekkige coördinatie de gevolgen van de epidemie groter heeft gemaakt en hoe we het in de toekomst beter kunnen doen.

Volgens PVDA draagt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een loodzware verantwoordelijkheid. "Minister Beke is mee verantwoordelijk voor de acute onderbezetting in de woonzorgcentra na jaren van onderinvesteringen. In talloze verslagen en reportages werd afgelopen jaren al duidelijk hoe de situatie in de woonzorgcentra daardoor uit de hand liep. Dit was een man made disaster, waiting to happen. Het wordt tijd dat Wouter Beke zijn conclusies trekt. Dit is niet houdbaar", zeht Lise Vandecasteele.