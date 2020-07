Beklijvende getuigenissen over de coronachaos in de woonzorgcentra: "Een wonde die nooit meer weggaat"

De Vlaamse Ombudsdienst sprak met 45 anonieme getuigen over de toestand in de woonzorgcentra tijdens de coronacrisis. Het rapport daarvan kreeg de titel "stemmen uit de stilte" en werd besproken in het Vlaams Parlement. Die stemmen schetsen een bijzonder droevig beeld van wat zich in bepaalde woonzorgcentra heeft afgespeeld, zeker in het begin van de crisis. Chaos is een kernwoord, schrijft de Ombudsdienst.

"De woonzorgcentra, een vergeten front", vat een medewerker het samen. Een directeur vult aan: "Helemaal aan het begin hebben wij een besmetting gekregen in huis. Dat is een storm geworden waarvan we niet beseften wat op ons afkwam. We hebben veel te veel bewoners verloren. En het is heel erg moeilijk geweest omdat we blind moesten werken."