Glasverbod voor Graslei en Korenlei: “Mensen laten hun lege flessen zomaar achter en dat is gevaarlijk"

Net als het verbod tijdens de Gentse feesten en in de Overpoortstraat, is het nu ook langs de Lei in het centrum verboden om glazen flessen mee te brengen. Het glasverbod geldt er tot 31 augustus. Wie het toch waagt riskeert als meerderjarige een GAS-boete van 120 euro. Voor minderjarigen bedraagt die 60 euro. Op de terrassen in de buurt mag je wel nog uit glazen drinken.