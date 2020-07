Halle verplicht geen mondmaskers op markt: “We rekenen op gezond verstand”

De stad Halle is voorlopig niet van plan om mondmaskers op de markten te verplichten. “Nu nog een mondmaskerplicht opleggen is praktisch gezien niet meer haalbaar”, zegt schepen Johan Servé. “Vandaag nog communiceren dat mondmaskers vanaf morgen verplicht zijn, gaat gewoonweg niet.” Al sluit de schepen een verplichting in de toekomst niet uit. “Volgende week gaan we samen met de Veiligheidsraad kijken of we mondmaskers ook hier, in Halle, kunnen verplichten”.