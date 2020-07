Als Coca-Cola afhaakt: hoe adverteerders Facebook onder druk zetten om haatpraat te bestrijden

We spoelen verder naar mei van dit jaar. In volle coronacrisis barsten in de VS protesten los naar aanleiding van de dood van de zwarte man George Floyd, die door politiegeweld tijdens een arrestatie om het leven komt. Tijdens de plunderingen tweet de Amerikaanse president Trump: “When the looting starts, the shooting starts”. Vrij vertaald: “Als men begint te plunderen, mogen (veiligheidsdiensten) schieten.” Deze uitspraak is voor Twitter te verregaand en het platform beslist om die te verwijderen. Maar het blijft niet bij die ene tweet, ook in de weken nadien worden verschillende tweets van Trump weggehaald.