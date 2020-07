Imago-expert Manon geeft een week lang 250 euro aan shoppers in Knokke-Heist

Maar er is ook nog de opvallende actie waarbij 250 euro shoppinggeld gegeven wordt aan iemand in de winkelstraten van Knokke-Heist. Imago-expert Manon Nievelstein mag elke dag iemand gelukkig maken met zo’n 'personal shopping experience': "Ik noem het een winkelervaring waarbij ik de persoonlijke assistent ben van iemand. We gaan samen op zoek naar kledij die past bij wie je bent en waarin je je goed voelt. Voor 250 euro kan je best een leuke outfit kopen in de boetieks van Knokke-Heist."

250 euro aan iemand geven om te shoppen om er beter uit te zien: niet iedereen zal daarmee akkoord gaan. Manon verwacht zich wel aan kritiek. "Ik heb daar geen moeite mee. Ik respecteer de mening van iedereen."