In Turkije start proces tegen Saoedische moordenaars journalist Khashoggi

In Turkije begint een rechtszaak tegen een 20-tal Saoedi's die worden beschuldigd voor hun rol in de moord op de Soedische journalist Jamal Khashoggi, twee jaar geleden. Die werd vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. De 20 beklaagden zijn leden van Saoedische veiligheidsdiensten, maar zitten intussen alweer in eigen land. De openbare aanklager in Turkije vraagt levenslange celstraffen.