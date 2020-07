Zij waarschuwden al vroeg voor corona: Roland Duchâtelet, de ondernemer die deed wat de overheid niét deed

"Ik vond dat onzin", zegt Duchâtelet. "Ik dacht al begin februari dat het virus zich over heel de wereld zou verspreiden. Chinezen wonen overal in de wereld, in elk land. Tot in het kleinste dorp zijn er Chinese restaurants. En vergeet ook niet: op 25 januari was het Chinees Nieuwjaar. Chinezen reizen dan om hun familie te bezoeken. Daarom zou het virus nog meer verspreid worden. Het was volgens mij toen al 'ontsnapt'."

Melexis en X-FAB nemen daarom al in februari drastische voorzorgsmaatregelen. Reizen van en naar China worden verboden. Ook andere reizen naar het buitenland worden afgeraden. Wie toch wil reizen en van het buitenland komt, moet verplicht in quarantaine.



"Onze maatregelen waren dus niet beperkt tot China", zegt Duchâtelet. "Ik ging ervan uit dat het virus overal in de wereld kon zitten. Vergeet niet dat er veel Chinezen in Afrika werken. Als het virus al daar zat, dan kon je bijvoorbeeld ook besmet worden tijdens een vakantie naar Afrika. We keken daarom niet alleen naar China, maar naar heel de wereld."