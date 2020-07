Zij zagen corona al vroeg: Marc Wathelet, de viroloog die weggezet werd als een "dramaqueen"

Als experts als Erika Vlieghe en Marc Van Ranst half februari waarschuwden voor een pandemie, wat is dan het verschil met Marc Wathelet?

Een eerste verschil is dat Wathelet een outsider is. Hij werkt als zelfstandige en is niet verbonden aan een laboratorium of een universiteit. In tegenstelling tot Marc Van Ranst zat hij niet in Whatsapp-groepen met vertegenwoordigers van de kabinetten en van de FOD Volksgezondheid. Hij was geen lid van de Risk Assessment Group of het Wetenschappelijk comité. Hij had, kortom, geen toegang tot de coulissen van de macht.



Dat maakte het voor Wathelet moeilijk om dingen in beweging te zetten. Hij moést wel via de media passeren als hij gehoord wilde worden en zelfs dat was niet eenvoudig.

“De eerste kranten die ik contacteerde, wilden mijn brieven niet publiceren", zegt Wathelet. "Het heeft tot einde februari geduurd voor ik in de media mijn boodschap kon brengen. Dat is jammer, want zo is veel tijd verloren gegaan. Als het sneller was gegaan, dan had ik misschien meer in beweging kunnen zetten.”