Kenia gaat sprinkhanen duurzaam bestrijden door ze op te eten - maar ook met biologische sproeistoffen

Om de zwermen sprinkhanen te bestrijden die Oost-Afrika nu al maanden teisteren, wordt op grote schaal onderzoek gedaan naar duurzame methodes. Zo hebben de onderzoekers van het International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) in de Keniaanse hoofdstad Nairobi onder meer een sproeimiddel ontwikkeld op basis van een bestanddeel van een specifieke schimmel, Metharizium acridum. Daarmee kunnen sprinkhanen gedood worden zonder andere dieren in gevaar te brengen. Het gebruik van dit sproeimiddel wordt nu over heel Oost-Afrika verspreid. Intussen wordt ook verder getest met een 500-tal andere schimmels en bacteriën om mogelijk andere werkzame bestanddelen te vinden voor nieuwe sproeistoffen.