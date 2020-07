Kleine Zeemeermin in Kopenhagen beklad met antiracistische slogan "racistische vis", maar waarom?

Iets voor 9 uur vanmorgen spoten onbekenden de slogan "racistische vis" op de steen waarop de Kleine Zeemeermin rust. De borsten en een knie van de zeemeermin werden ook afgeplakt met stickers (foto onder). De Deense politie onderzoekt de zaak.

Voorlopig is het gissen waarom iemand net dat standbeeld geviseerd heeft. De bronzen Kleine Zeemeermin, 1,65 meter hoog en 175 kilogram zwaar, is het beroemdste monument van de Deense hoofdstad. Beeldhouwer Edvard Eriksen inspireerde zich op het personage de Kleine Zeemeermin in een van de sprookjes van de Deense dichter en schrijver Hans Christian Andersen.

"Zoals vaak het geval is met literaire werken, kun je ze door een verschillende bril bekijken. Toch heb ik het een beetje moeilijk om te bepalen wat precies racistisch zou zijn aan het avontuur De Kleine Zeemeermin", zei Ane Grum-Schwensen, een experte in het werk van Andersen, aan de Deense zender TV2.

Wellicht is het beeld vanwege zijn bekendheid gewoon voor de zoveelste keer de ideale plek gebleken om een boodschap te verkondigen (zie verder). Volgens de Deense politie werden overigens nog meer standbeelden in Kopenhagen beklad met slogans, zoals een standbeeld van Mahatma Gandhi en een Deense missionaris. Of er een verband is, is niet duidelijk. (De tekst gaat voort onder de foto.)