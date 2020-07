Van Koning Leopold naar Wunaamin Miliwundi: ook bergketen in Australië krijgt nieuwe naam

Geloof het of niet, maar ook in Australië zijn er plaatsen naar de voormalige Belgische koning Leopold II vernoemd. Een hele bergketen zelfs, in het afgelegen noordwesten van het land. En ook in Australië moet Leopold II er nu aan geloven.

Enkele weken geleden, in een periode dat het Black Lives Matterprotest in verschillende landen in volle hevigheid woedde, maakte de regioregering van Western Australia al bekend dat ze de naam van het Koning Leopold-gebergte wilde veranderen, wegens de verwijzing naar "een tiran die veel Afrikanen heeft afgeslacht".

Die nieuwe naam is er nu: voortaan heet het gebergte Wunaamin-Miliwundi Ranges. De nieuwe naam werd gekozen na overleg met de Aboriginals die in de regio wonen. "Het is een combinatie van de namen die de Ngarinyin en Bunuba (twee traditionele bevolkingsgroepen, red.) voor de bergketen gebruiken", zei Ben Wyatt, minister van Land en Aboriginalzaken van Western Australia.

"De nieuwe naam is gewoon veel geschikter voor wat die bergketen is en wat ze vertegenwoordigt als een belangrijk herkenningspunt van Kimberley." De bergketen is meer dan 500 kilometer lang en loopt door het grondgebied van verschillende Aboriginalgroepen in het westen en midden van Kimberley, een ruig natuurlandschap in het noorden van Western Australia.