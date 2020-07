Kulak Kortrijk geeft volgend academiejaar zoveel mogelijk les op de campus

Voor grote colleges gaan ze met een rotatiesysteem werken. “We zetten de studenten niet allemaal in dezelfde aula. Een deel van de groep zal in de aula zitten en de andere studenten zullen in onze studio's zitten. Daar kunnen ze de les bijwonen, zonder fysiek in de les te zitten. Ze kunnen wel vanop afstand vragen stellen aan de professor. Zo volgen ze online les, maar dan wel op de campus”, zegt Desmet.