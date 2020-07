Geen grote bedevaart naar Lourdes maar “Bedevaart naar Heppeneert is ook mooi”, zegt bisschop Hoogmartens

De bisschop had in zijn hand ook bijna permanent een telefoon: “Mijn telefoonrekening is serieus de hoogte in gegaan. Ik heb bijna onafgebroken gebeld met mensen. Vaak waren dat diepe gesprekken over de grote levensvragen. In crisistijd praat je al sneller over leven en dood. Zeker als je weet dat mensen met leed en onzekerheid worden geconfronteerd.”