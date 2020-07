Liveblog: "Bezoekers van woonzorgcentra, blijf mondmaskers dragen", en aantal besmettingen in VS blijft records breken

In de Verenigde Staten zijn de voorbije 24 uur meer dan 55.000 nieuwe besmettingen bij gekomen. Dat is een record, het zesde al in negen dagen tijd. De situatie in de VS blijft dus slecht. De voorbije week is de curve van het aantal besmettingen in 37 van de 50 Amerikaanse staten gestegen, vooral in het zuiden en het westen van de VS. In Florida bijvoorbeeld kwamen er de voorbije 24 uur meer dan 10.000 besmettingen bij.

Niet alleen de besmettingen nemen toe, op veel plaatsen zijn worden ook weer meer mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de grote steden Houston (Texas) en Phoenix (Arizona). Staten nemen elke dag nieuwe maatregelen of stellen versoepelingen uit om het virus in te dammen. Zo moeten inwoners van Texas een mondkapje dragen op openbare plaatsen.

Morgen is het "4th of July" , de nationale feestdag in de VS. Dat gaat normaal gezien gepaard met familiebijeenkomsten en grote bijeenkomsten voor vuurwerk. De autoriteiten vrezen voor de gevolgen op het aantal besmettingen. Anthony Fauci, directeur van het Instituut voor Infectieziekten en adviseur van het Witte Huis, zei eerder van de week nog dat het aantal besmettingen per dag tot 100.000 zou kunnen stijgen als er niet overal strenge maatregelen komen.

De VS blijft wereldwijd het zwaarst getroffen land, zowel in het aantal besmettingen als in het aantal overlijdens. Volgens Johns Hopkins University zijn er nu 2.739.092 geregistreerde besmettingen en 128.742 overlijdens als gevolg van het coronavirus.