Lommel wil geen gronden meer in erfpacht geven aan Parelstrand: “Dit heeft geen toeristisch karakter meer”

Er klinkt al langer onvrede bij de bezoekers van het vakantiepark Parelstrand. En dat komt niet alleen door de asielzoekers die er verblijven. Ook de eigenaars van de vakantiehuisjes vinden dat het park niet veel meer voorstelt. Schepen van toerisme Karel Wieërs (N-VA): “Als je een toeristisch centrum bezoekt, dan verwacht je dat daar toeristische elementen zijn zoals een cafetaria, een strand, een zwembad of andere zaken om je te amuseren. Maar dat is er niet meer. Dit heeft geen toeristisch karakter meer, en ik begrijp de mensen die daar zeer ongelukkig over zijn.”