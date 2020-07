LoveIsNotTourism: "Langeafstandsrelaties zijn geen toerisme, ik wil gewoon koffie kunnen drinken met mijn lief"

"Waar ik het op dit moment heel moeilijk mee heb is dat alle discussies over grenzen over toerisme gaan. Maar dit is géén toerisme, dit gaat over liefde. Dit is geen toeristisch bezoek", zegt Hannah Maes. "Ik vind het moeilijk om te horen dat mensen heel makkelijk zelf op reis mogen vertrekken. Ik wil niet op reis. Ik wil ’s ochtends gewoon mijn koffie met mijn lief kunnen drinken."