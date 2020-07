Zestiger komt om het leven bij aanrijding op E40 in Haasrode

De 64-jarige man was met zijn bestelwagen op de pechstrook gestopt omdat hij een lekke band had. Toen hij uitstapte werd hij aangereden door een vrachtwagen die net op dat moment voorbijkwam. Om nog onduidelijke reden reed de Poolse vrachtwagenchauffeur over de witte lijn en reed de zestiger aan. De man overleefde de aanrijding niet.