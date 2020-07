Minder bezoek op de kraamafdeling, ook na de coronacrisis: “De rust is belangrijk voor moeder en kind”

De vroedvrouwen merken dat zowel de moeders als de baby's het veel beter doen, nu er minder bezoek toegelaten is. En daarom willen ze, ook na de coronacrisis, het aantal bezoekers verminderen op de kraamafdeling. Dat merken ze ook in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Gynaecoloog Annick Schreurs: “Ik denk dat sowieso broertjes en zusjes het recht hebben om naar de baby te komen kijken. Hetzelfde geldt voor de oma’s en de opa’s en eventueel de peetouders. Maar of we nog in de toekomst nog iedereen zullen toelaten, dat moeten we nog bekijken.”