Ziekenhuizen willen ook na corona veel minder babybezoek: "Geen enkele mama gezien die toeloop aan volk gemist heeft"

Kraambezoek in het ziekenhuis, dat betekent doorgaans een glaasje bubbels, veel cadeautjes en veel enthousiasme. Maar ook veel mensen op een kleine kamer en weinig rust. Niet voor elke pas bevallen mama en haar baby is bezoek op de materniteit een fijne ervaring. Tijdens de coronacrisis de afgelopen maanden werd dat bezoek heel fel teruggeschroefd. Veel materniteiten hebben er de voordelen van gezien. In meerdere ziekenhuizen liggen dan ook plannen op tafel om kraambezoek sterk te beperken of volledig af te schaffen.

"Ik heb de voorbije maanden heel veel pas bevallen mama's gezien, en echt iedereen was unaniem. Geen bezoek, dat was een positieve ervaring, zowel voor mama's als voor vroedvrouwen. Er was meer rust in de materniteit, meer ruimte voor borstvoeding, meer ruimte voor zaken die focus moeten krijgen. Hieruit moeten we leren", zegt Marlene Reyns, vroedvrouw in het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas, maar ook voorzitter van de Vlaamse Beroepsorganisatie voor Vroedvrouwen (VBOV).