Nieuw ziekenhuis Tienen komt dan toch niet langs Hamelendreef, maar op site campus Sint-Jan

Dus werd er nu gekozen voor de campus Sint-Jan. "Het is misschien wel de tweede optie, maar we zijn er ook heel blij mee", zegt directeur Struyven. "Bedoeling is daar één campus te bouwen, zodat we met nieuwe infrastructuur kunnen werken. Al zal het echter nog een tijdje duren alvorens we in het nieuwe ziekenhuis kunnen intrekken. We hopen van start te kunnen gaan binnen zes à zeven jaar, in 2026-2027.