Nieuwe autoluwe fietsroute tussen Turnhout en Herentals

We hebben al heel wat fietsostrades in onze provincie. Die worden meestal langs spoorwegen aangelegd, weg van het autoverkeer. Zo geraak je vlot en veilig op je bestemming. Het probleem is dat er soms een natuurgebied of een militair domein langs zo'n spoorweg ligt. Daar kan je dan niet zomaar een fietspad aanleggen. "Deze autoluwe fietsroute is dan een goed alternatief", zegt Luk Lemmens (N-VA) van het provinciebestuur. "Een fietsostrade ligt weg van het autoverkeer, terwijl dit een autoluwe fietsverbinding wordt. Dat betekent dat er stukken bij zullen zijn waar fietsers gebruik moeten maken van een fietsstraat, waar ook auto's zijn. Dit kunnen we wel sneller realiseren dan een fietsostrade. Het is ook een pak goedkoper. We gaan verschillende fietsroutes met elkaar verbinden. Daar zijn enkele ingrepen voor nodig, een brug over een beek verbreden bijvoorbeeld of stukken asfalteren." De fietsverbinding tussen Herentals en Turnhout wordt bijna 21 kilometer lang. Ze is eind volgend jaar of begin 2022 klaar.