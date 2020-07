Hij haalde Frankrijk "als nobele onbekende" uit de lockdown en wordt nu premier: wie is Jean Castex?

Het is 2 april, Europa is in de greep van het coronavirus. Frankrijk zit al iets meer dan twee weken in 'confinement', de Franse versie van een lockdown. Jean Castex leidt als burgemeester een videoconferentie met enkele lokale politici in goede banen. Plots krijgt hij telefoon van Edouard Philippe, op dat moment nog de Franse premier. "We hebben je nodig", zegt Philippe. Castex twijfelt niet en begint meteen aan een aartsmoeilijke opdracht: Frankrijk uit de lockdown halen.