Ongeval op E34 in Kaprijke zorgt voor hinder richting kust

Aan het kruispunt met de Vaartstraat reden rond 5.15 uur twee trucks achteraan op elkaar in. Het is een kruispunt waar eerder al veel zware ongevallen plaatsvonden. Een van de bestuurders zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij liep zware verwondingen op en is zonder levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval was de rijbaan richting kust volledig versperd en moest het verkeer via het centrum van Watervliet rijden. Dat veroorzaakte heel wat hinder. Na een paar uur was de rijbaan weer vrij.