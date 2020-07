Onrust na dood van populaire zanger in Ethiopië blijft aanhouden : al meer dan 80 doden bij protesten 

Zanger en activist Hachalu Hundessa werd begin deze week doodgeschoten. “Hundessa was een politieke gevangene, en wordt gezien als het symbool van het Oromo-verzet tegen de vorige regering”, aldus correspondent Koert Lindijer. “Zijn dood was de lont in het kruitvat”. De regering schakelde daarop het internet af.



Koert Lindijer: “Wie achter de moord op Hundessa zit weten we niet, maar de moordenaars moeten geweten hebben dat dit tot geweld zou leiden. Hundessa was de stem van de Oromo.



De Oromo is de belangrijkste etnische groep in Ethiopië en wonen hoofdzakelijk in de regio (kilil) Oromiya.