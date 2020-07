Directrice Waregems woonzorgcentrum doet emotionele oproep: "Draag een mondmasker als bezoeker, want personeel kan 2de golf niet aan"

Het woonzorgcentrum De Meers in Waregem sluit zich daarbij aan. In het centrum is 1 op de 5 bewoners gestorven aan corona. Iedereen die het woonzorgcentrum binnen wil, is verplicht om een mondmasker te dragen. "Wij vinden het heel jammer dat dat niet overal verplicht is, ook niet in publieke ruimtes", zegt directrice Ann Herpels. "Onze ouderen zijn een risicogroep. We moeten toch zorgen voor elkaar."