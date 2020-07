Op scoutskamp in eigen provincie: scouts van Maasmechelen gaat op kamp in Zutendaal

Het lag niet voor de hand om het kamp deze keer te organiseren. "Goed twee weken voor ons kamp kregen we vanuit de Ardennen bericht dat we niet langer welkom waren met onze groep van 120 leden. Er was niet genoeg plaats om de bubbels op een veilige afstand te zetten”, weet Aeron. “Gelukkig konden we in Zutendaal terecht, de plek waar we met Pasen altijd gaan kamperen.” Ze belden naar de eigenaar Bart, die nog plaats had. Mits de nodige aanpassingen kan het kamp dan toch doorgaan.